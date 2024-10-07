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50 Yaşında 4 Kilo! Hande Yener’in Hızlı Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener, sadece sesiyle değil fit görüntüsüyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Yener, sıkı bir diyete girerek bir haftada tam 4 kilo verdi. Geçtiğimiz yıl magazin muhabirlerine verdiği röportajda, bu sürede karbonhidrat tüketimini sıfırladığını ve sağlıklı beslenme düzenine geçtiğini açıkladı.İşte HandeYener'in kilo verme sırları...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 18:49
50 Yaşında 4 Kilo! Hande Yener’in Hızlı Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı

Ünlü sanatçı, disiplinli bir şekilde uyguladığı bu program sayesinde sadece 7 gün içinde belirgin bir şekilde kilo kaybı yaşadığını belirtti. Geçtiğimiz senelerde basın muhabirlerine kilo vermenin yollarını anlatan Yener'in açıklamalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

50 Yaşında 4 Kilo! Hande Yener’in Hızlı Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı

🎤 HANDE YENER'İN 1 HAFTADA 4 KİLO VERDİREN DİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, hem sahne performansları hem de fit görüntüsü ile yıllardır ilgi odağı olmaya devam ediyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, yaşına rağmen formunu korumak için özel beslenme programları uyguluyor ve disiplinli bir şekilde spor yapıyor. Yaz konserleri öncesi hazırlıklarına hız veren Yener, sadece bir haftada 4 kilo verdiğini açıkladı.

50 Yaşında 4 Kilo! Hande Yener’in Hızlı Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı

Yener "Bir hafta boyunca karbonhidrat tüketimini tamamen kestim ve sadece sağlıklı yağlar ile proteinlere ağırlık verdim" dedi. Diyet süresince enerji kaybı yaşamamak için özel olarak hazırlanan beslenme planını takip ettiğini söyleyen Yener, program boyunca porsiyon kontrolüne dikkat ederek yeşil sebze, avokado, haşlanmış yumurta ve yoğurt gibi sağlıklı besinleri tükettiğini belirtti.

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