50 Yaşında 4 Kilo! Hande Yener’in Hızlı Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı

Ünlü sanatçı, disiplinli bir şekilde uyguladığı bu program sayesinde sadece 7 gün içinde belirgin bir şekilde kilo kaybı yaşadığını belirtti. Geçtiğimiz senelerde basın muhabirlerine kilo vermenin yollarını anlatan Yener'in açıklamalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

🎤 HANDE YENER'İN 1 HAFTADA 4 KİLO VERDİREN DİYETİ ORTAYA ÇIKTI! Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, hem sahne performansları hem de fit görüntüsü ile yıllardır ilgi odağı olmaya devam ediyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, yaşına rağmen formunu korumak için özel beslenme programları uyguluyor ve disiplinli bir şekilde spor yapıyor. Yaz konserleri öncesi hazırlıklarına hız veren Yener, sadece bir haftada 4 kilo verdiğini açıkladı.