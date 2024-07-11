50 TL'nin üzerindeki Fatma Aliye'nin torunu Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış! İlk defa duyanlar inanamadı! Meğer ünlü oyuncu...

Türk edebiyatının öncü isimlerinden Fatma Aliye Hanım'ın torunu, ünlü bir oyuncu çıktı! Hatta 50 TL'lik banknotun arkasında yer alan Fatma Aliye Hanım'ın torunu, Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış. İşte duyunca çok şaşıracağınız o gerçek...
Türk edebiyatının öncü isimlerinden Fatma Aliye Hanım'ın torunu, ünlü bir oyuncu çıktı! Hatta 50 TL'lik banknotun arkasında yer alan Fatma Aliye Hanım'ın torunu, Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış. İşte duyunca çok şaşıracağınız o gerçek...
Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un portresi, 2009'dan bu yana elli liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor.
Herkesin cebinde yer alan 50 TL'lik banknotların üzerinde fotoğrafı olan Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un torunu çok ünlü oyuncu çıktı.