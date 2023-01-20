50 milyon TL'lik eve 3 milyon TL harcamıştı! Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç ile zevkle döşedikleri evlerinden paylaştı! Ortalık sallandı...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Demet Özdemir, geçen ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, 50 milyon TL'lik evleriyle uzun süre konuşuldu. 50 milyon TL'lik evlerine 3 milyon TL'lik tadilat yaptıran çiftten Demet Özdemir, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, mini eteğiyle evinde verdiği pozları yayınladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran ev pozları...
20.01.2023 23:51 - Son Güncelleme: 20.01.2023 23:51
Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Demet Özdemir, geçen ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturdu.
Evliliğin ardından Özdemir'in Sarıyer'deki evinde yaşamaya karar veren çift, villanın her yere uzak olması nedeniyle Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 milyon liralık evinde yaşamaya başladı.
50 milyon TL'lik evlerine 3 milyon TL'lik tadilat yaptıran çiftten Demet Özdemir, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, mini eteğiyle evinde verdiği pozları yayınladı.