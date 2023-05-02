5 yıllık aşkta mutlu son! 47 yaşındaki Selim Bayraktar evlendi! Eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İşte düğünden ilk kareler...
Destan, Muhteşem Yüzyıl, Veda Mektubu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Selim Bayraktar'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, dün akşam uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşıyla dünyaevine girdi. Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah töreninden paylaşılan kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Bayraktar'ın ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selim Bayraktar'ın eşi hangi oyuncuymuş...
02.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:05
Destan, Muhteşem Yüzyıl, Veda Mektubu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıldır aşk yaşadığı meslektaşıyla dün akşam nikah masasına oturdu.