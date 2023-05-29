5 yıl önce boşanmışlardı! Demet Akalın ve Okan Kurt’un kızları Hira büyüdü genç kız oldu! ’’Bana evlilik demeyin’’ demişti!

DEMET AKALIN İLE OKAN KURT YENİDEN EVLENECEK Mİ?

Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile evlenmişti. Ancak çift 2018 yılında boşanmıştı. '2. Sayfa' programına konuk olan Demet Akalın, boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuştu.