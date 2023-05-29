5 yıl önce boşanmışlardı! Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira büyüdü genç kız oldu! ''Bana evlilik demeyin'' demişti!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira büyüdü genç kız oldu! 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine giren Akalın 2014 yılında kızı Hira'yı kucağına aldı. 51 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından sık sık kızının fotoğraflarını paylaşıyor. Son olarak bugün Hira'nın sinemadaki halini yayınladı. Görenler ''Babasının kopyası'' yorumunda bulundu. Demet Akalın Okan Kurt çifti 2018 yılında boşanmıştı. 6 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusunda çok net konuşan Akalın, ''Bana bir daha evlilik falan demeyin.'' dedi. İşte detaylar...
29.05.2023 18:03 - Son Güncelleme: 29.05.2023 18:03
5 yıl önce boşanmışlardı! Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira büyüdü kocaman oldu! Hira Kurt şimdilerde 9 yaşında...
''BİZİMKİLER''
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sinema salonundan paylaştı. Kızı Hira'yı filme getiren Akalın sosyal medya hesabından ''Bizimkiler'' notunu düştüğü bu kareyi paylaştı.
DEMET AKALIN İLE OKAN KURT YENİDEN EVLENECEK Mİ?
Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile evlenmişti. Ancak çift 2018 yılında boşanmıştı. '2. Sayfa' programına konuk olan Demet Akalın, boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuştu.