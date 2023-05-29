3 çocuk babası Ayhan Aşan’ın fenomen eşi bakın kim çıktı! Canlı yayında itirafları peş peşe sıraladı! 2. evliliğini yaptığı eşi...
Seslendirdiği şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Ayhan Aşan, son olarak sağlık durumuyla gündem olmuş ve hayranlarını korkutmuştu. Üç çocuk babası Aşan, şimdi ise fenomen eşinin canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Şarkıcının eşi özel hayatına dair yaptığı itiraflarla sosyal medyaya damga vurdu. Aşan'ın eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ayhan Aşan'ın fenomen eşi ve çok konuşulan açıklaması...
29.05.2023 18:11 - Son Güncelleme: 29.05.2023 18:15
Uzun zamandır magazin gündeminden uzak bir hayat sürdüren Ayhan Aşan, geçen günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi ve sağlık sorunları yaşadığını açıkladı.
Basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmeyen müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık"
Ünlü şarkıcı, şimdi ise 2. Sayfa'ya konuk olan eşinin açıklamalarıyla gündeme geldi. Ayhan Aşan'ın eşi, evlilik teklifini mutfakta soğan doğrarken aldığını itiraf ederken güzelliğiyle dikkat çekti.