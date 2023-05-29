3 çocuk babası Ayhan Aşan’ın fenomen eşi bakın kim çıktı! Canlı yayında itirafları peş peşe sıraladı! 2. evliliğini yaptığı eşi...

Basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmeyen müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık"