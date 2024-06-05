5 yıl evli kalmışlar! Hababam Sınıfı’nın Hürrem’i Perran Kutman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da Yeşilçam yıldızıymış...

Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Münir Özkul, İlyas Salman gibi isimlerin yer aldığı, 1978 yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde Hürrem karakterini canlandıran Perran Kutman'ın hayatı merak edildi. Şimdilerde 74 yaşında olan ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Perran Kutman'ın eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Kutman'ın 5 yıl evli kaldığı eski eşi Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri çıktı. Bakın Perran Kutman hangi ünlü oyuncuyla bir dönem evli kalmış...
'Köyden İndim Şehire', 'Salak Milyoner', 'Ne Olacak Şimdi', 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' gibi Türk sinemasının sevilen yapımlarında rol alan ve Hayat Bilgisi dizisiyle hafızalara kazınan Perran Kutman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
PERRAN KUTMAN KİMDİR?
1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.
Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.