5 yıl evli kalmışlar! Hababam Sınıfı’nın Hürrem’i Perran Kutman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da Yeşilçam yıldızıymış...

Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Münir Özkul, İlyas Salman gibi isimlerin yer aldığı, 1978 yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde Hürrem karakterini canlandıran Perran Kutman'ın hayatı merak edildi. Şimdilerde 74 yaşında olan ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Perran Kutman'ın eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Kutman'ın 5 yıl evli kaldığı eski eşi Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri çıktı. Bakın Perran Kutman hangi ünlü oyuncuyla bir dönem evli kalmış...