5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer'in son haline bakın mum oldu eridi "50'den sonra bu nasıl zayıflamak" Bir deri bir kemik kalan Ata...
5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son halini paylaştı, sosyal medya sallandı... Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Zayıflama sırrı merak edilen Ata Demirer günden güne erirken, son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
17.04.2023 10:36 - Son Güncelleme: 17.04.2023 10:36