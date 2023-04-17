RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer'in son haline bakın mum oldu eridi "50'den sonra bu nasıl zayıflamak" Bir deri bir kemik kalan Ata...

5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer'in son haline bakın mum oldu eridi "50'den sonra bu nasıl zayıflamak" Bir deri bir kemik kalan Ata...

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son halini paylaştı, sosyal medya sallandı... Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Zayıflama sırrı merak edilen Ata Demirer günden güne erirken, son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

17.04.2023 10:36 - Son Güncelleme: 17.04.2023 10:36
5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer’in son haline bakın mum oldu eridi 50’den sonra bu nasıl zayıflamak Bir deri bir kemik kalan Ata...

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son dönem paylaşımlarında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer’in son haline bakın mum oldu eridi 50’den sonra bu nasıl zayıflamak Bir deri bir kemik kalan Ata...

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer’in son haline bakın mum oldu eridi 50’den sonra bu nasıl zayıflamak Bir deri bir kemik kalan Ata...

Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer kaç kilo verdiğini açıkladı ve son halini de paylaştı.

5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer’in son haline bakın mum oldu eridi 50’den sonra bu nasıl zayıflamak Bir deri bir kemik kalan Ata...

Demirer'in son halini görenler "Resmen eridin", "Kilo vermek yakıştı" yorumlarında bulundu.

5 ayda 22 kilo vermişti Ata Demirer’in son haline bakın mum oldu eridi 50’den sonra bu nasıl zayıflamak Bir deri bir kemik kalan Ata...

İŞTE ATA DEMİRER'İN SON HALİ

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