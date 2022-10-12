5 ay önce anne olan Seray Sever’den ikizleriyle yeni pozlar '41 kere Maşallah' Kim der Seray'a 49 yaşında adeta gençleşti
Nisan 2022'de ikiz bebeklerini kucağına alan 49 yaşındaki sunucu Seray Sever, şu sıralar anneliğin tadını çıkarıyor. Sever, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Sever, "Benim için dünyanın en büyük nimetleri canım bebeklerim" notuyla ikiz kızlarının yeni fotoğraflarını paylaştı. Seray Sever ile eşi Eray Sünbül sosyal medya gündeminde yerini alırken Seray Sever'den gelen yeni paylaşıma, "Günümüz güzelleşti" , "Maşallah onlara" yorumları yağdı.
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül (39) ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Seray Sever (49), altı ay önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sezaryen doğum yapan Sever, ikiz bebeklerine kavuşmuştu.
"GİDERSEM BABAMA, KALIRSAM ÇOCUKLARIMA"
Sever, "Zor bir süreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3 buçuk saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bütün riskleri bilmiyordum. Çok kalabalık bir doktor ekibi vardı. Operasyon öncesi bir adak adadım ama sonrasında tamamen bir teslimiyete girdim" diyen Sever, "Hastaneye gittiğimde 25 kişilik ekip beni bekliyordu.
Doğuma kısa bir süre kalan babasını kaybeden Seray Sever, "Yıkıldığım anlarda çocuklar daha çok hareketlendi. Babamı yoğun bakıma yatırdığım gün, kızlarım ilk tekmelerini attılar" şeklinde konuşmuştu.