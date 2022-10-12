5 ay önce anne olan Seray Sever’den ikizleriyle yeni pozlar ’41 kere Maşallah’ Kim der Seray’a 49 yaşında adeta gençleşti

"GİDERSEM BABAMA, KALIRSAM ÇOCUKLARIMA"

Sever, "Zor bir süreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3 buçuk saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bütün riskleri bilmiyordum. Çok kalabalık bir doktor ekibi vardı. Operasyon öncesi bir adak adadım ama sonrasında tamamen bir teslimiyete girdim" diyen Sever, "Hastaneye gittiğimde 25 kişilik ekip beni bekliyordu.