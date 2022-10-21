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Haberler Magazin 49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...

49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...

49 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, özel ve iş hayatıyla sıklıkla adından söz ettirdi. Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Özellikle Instagram'da yayınladığı iddialı pozlarla çok konuşulan Karlı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü türkücünün yatak odasında yaptığı paylaşımı görenler ise dönüp bir daha baktı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

21.10.2022 18:28 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:30
49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giriş yapan Songül Karlı, bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

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49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...

Bunların dışında iki toplama albümde yer alan Karlı, 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken şarkıcı, sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı.

49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...

Daha sonra nikah masasına oturduğu Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan Karlı, bu evliliği de 2008 yılında sonlandırdı.

49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...

2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında dünyaevine giren Karlı'nın bu evliliği olaylı bir şekilde son buldu.

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