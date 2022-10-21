49’luk Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Dekolteli ip askılısıyla tüm detayları yayınladı! Gören inanamayıp bir daha bakıyor...
49 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, özel ve iş hayatıyla sıklıkla adından söz ettirdi. Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Özellikle Instagram'da yayınladığı iddialı pozlarla çok konuşulan Karlı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü türkücünün yatak odasında yaptığı paylaşımı görenler ise dönüp bir daha baktı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...
21.10.2022 18:28 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:30
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giriş yapan Songül Karlı, bugüne kadar 10 albüm çıkardı.