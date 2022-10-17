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Haberler Magazin 49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Songül kıvırdı sosyal medya onu konuştu

49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Songül kıvırdı sosyal medya onu konuştu

Ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla uzun süre magazin gündeminde yer edinen Karlı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan Karlı, bu kez kırmızı elbisesiyle kıvırdığı anları yayınladı. Derin göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla boy gösteren şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

17.10.2022 22:04 - Son Güncelleme: 17.10.2022 22:21
49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Songül kıvırdı sosyal medya onu konuştu

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Songül Karlı, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

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49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Songül kıvırdı sosyal medya onu konuştu

Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla uzun süre magazin gündeminde yer edinen Karlı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti

49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Songül kıvırdı sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan türkücü, Instagram hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Songül kıvırdı sosyal medya onu konuştu

Karlı, bu kez kırmızı elbisesiyle kıvırdığı anları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Songül kıvırdı sosyal medya onu konuştu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

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