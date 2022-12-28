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Haberler Magazin 49’luk Songül Karlı bornozuyla yatak odasında çektiği görüntüleri yayınladı! Songül Karlı tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

49’luk Songül Karlı bornozuyla yatak odasında çektiği görüntüleri yayınladı! Songül Karlı tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, özellikle iç çamaşırsız yaptığı spor paylaşımlarıyla uzun süre konuşulmuştu. Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, bu kez bornozuyla yatak odasında çektiği görüntülüleri takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken Songül Karlı'nın bornozlu görüntüleri kısa sürede gündem oldu. İşte 49 yaşındaki Songül Karlı'nın çok konuşulan o görüntüleri...

takvim.com.tr
28.12.2022 23:05 - Son Güncelleme: 28.12.2022 23:05
49’luk Songül Karlı bornozuyla yatak odasında çektiği görüntüleri yayınladı! Songül Karlı tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, özellikle iç çamaşırsız yaptığı spor paylaşımlarıyla uzun süre konuşulmuştu.

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49’luk Songül Karlı bornozuyla yatak odasında çektiği görüntüleri yayınladı! Songül Karlı tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

49’luk Songül Karlı bornozuyla yatak odasında çektiği görüntüleri yayınladı! Songül Karlı tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Konser için İzmir'e giden Songül Karlı, otel odasında çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

49’luk Songül Karlı bornozuyla yatak odasında çektiği görüntüleri yayınladı! Songül Karlı tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Bornozuyla kamera karşısına geçen Karlı'nın yatak odasında çektiği görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

49’luk Songül Karlı bornozuyla yatak odasında çektiği görüntüleri yayınladı! Songül Karlı tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan video, Instagram'da hızla yayılarak binlerce yorum aldı.

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