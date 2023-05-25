49'luk Şebnem Dönmez geçmişte bakın ne yapmış! 1991 yılında kariyerini başlatan hamle! Herkes oyuncu zannediyordu meğer...
Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu bakın kariyerine nasıl başlamış! 1974 doğumlu Dönmez'in bu yönünü kimse bilmiyordu. İlk olarak Sabah Şekeri isimli programla hafızlara kazınan Dönmez 1991 yılında aldığı bir karar sayesinde şimdi ekranlarda yer alıyor. İşte Şebnem Dönmez'in oyunculuk kariyeri...
25.05.2023 09:34 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:34
Yarışmadan elde ettiği dereceler sonucunda oyunculuk kariyerine başlayan ünlüler sizi şoke edecek. Bu isimlerden birisii de başarılı oyuncu Şebnem Dönmez oldu. Başarılı oyuncu bakın kariyerine nasıl başlamış...
Şebnem Dönmez, 1991 yılında katıldığı özel bir organizasyon olan güzellik yarışmasında birinci seçildi.
1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya geldi.