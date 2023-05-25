Kıvanç Tatlıtuğ’dan Serenay Sarıkaya atağı! Haftalar sonra ilk kez bomba hamle geldi ’Başak Dizer sette bir an olsun yalnız bırakmıyor’ denilmişti

'Başak Dizer sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti... Dedikodu kazanının kaynamasına neden olan o sahnelerin ardından çok yakıştırılan partnerler Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un Serenay Sarıkaya hamlesi gündeme bomba gibi düştü.