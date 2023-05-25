Kıvanç Tatlıtuğ'dan Serenay Sarıkaya atağı! Haftalar sonra ilk kez bomba hamle geldi 'Başak Dizer sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Serenay Sarıkaya atağı! Haftalar sonra ilk kez bomba hamle geldi 'Başak Dizer sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti... Rol arkadaşları olan Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un sahneleri günlerce konuşulmuş ve partnerler arasındaki uyum çok beğenilmişti. Ardından dedikodu kazanı kaynamış ve Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in 'boşarım' dediği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama ise Tatlıtuğ'dan gelmişti. Kıvanç Tatlıtuğ haftalar sonra Serenay Sarıkaya atağıyla gündeme bomba gibi düştü.
25.05.2023 09:18 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:23
'Başak Dizer sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti... Dedikodu kazanının kaynamasına neden olan o sahnelerin ardından çok yakıştırılan partnerler Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un Serenay Sarıkaya hamlesi gündeme bomba gibi düştü.
Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyan dizide Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği psikolog Devin'in, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan Soykan ve ailesini tedavi etme uğruna kendini suç dünyasının içerisinde bulma hikayesi başladı.