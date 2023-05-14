48'lik Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Demet Akalın’ın yorumu...
Pınar Altuğ'un kızı Su'ya bakın! Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun 2009 yılında ise kızı Su Atacan'ı kucağına almıştı. Su Atacan, bir dönem Demet Akalın'ın kendisi için yaptığı "Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah" yorumuyla gündeme gelmişti. Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olmak isteyen Su, bu kez Altuğ'un Anneler Günü'ne özel yaptığı paylaşımla gündem oldu. Su, son haliyle bir kez daha parmak ısırttı. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su...
14.05.2023 01:08 - Son Güncelleme: 14.05.2023 01:39
14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Su Atacan, bir dönem Demet Akalın'ın kendisi için yaptığı "Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah" yorumuyla gündeme gelmişti.
Pınar Altuğ, kızı Su yıllar içinde ile verdiği pozları bir araya getirerek takipçilerinin beğenisine sundu.