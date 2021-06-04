47'lik Songül Karlı photoshopu bastı 20'lik genç kızları taş çıkarttı! Songül Karlı photoshoptan vazgeçmiyor

Photoshopun yeni müdavimi ünlü şarkıcı Songül Karlı... Dekolteli ve sutyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı'dan yine bir photoshoplu kare geldi. Kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren ve Ajda Pekkan'a benzetilen Songül Karlı, yaptığı paylaşımına 'Nerde kalmıştık' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Attığı her adımla olay yaratan 46 yaşındaki şarkıcı bu pozuyla da sosyal medyayı sallamayı başardı.

04.06.2021 15:49 - Son Güncelleme: 04.06.2021 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





