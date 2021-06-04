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47'lik Songül Karlı photoshopu bastı 20'lik genç kızları taş çıkarttı! Songül Karlı photoshoptan vazgeçmiyor

Photoshopun yeni müdavimi ünlü şarkıcı Songül Karlı... Dekolteli ve sutyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı'dan yine bir photoshoplu kare geldi. Kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren ve Ajda Pekkan'a benzetilen Songül Karlı, yaptığı paylaşımına 'Nerde kalmıştık' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Attığı her adımla olay yaratan 46 yaşındaki şarkıcı bu pozuyla da sosyal medyayı sallamayı başardı.

04.06.2021 15:49 - Son Güncelleme: 04.06.2021 16:19
47'lik Songül Karlı photoshopu bastı 20'lik genç kızları taş çıkarttı! Songül Karlı photoshoptan vazgeçmiyor

Ünlü türkücü Songül Karlı, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor bir yandan da sık sık imajıyla oynuyor. Songül Karlı'nın son paylaşımı gündem oldu.

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47'lik Songül Karlı photoshopu bastı 20'lik genç kızları taş çıkarttı! Songül Karlı photoshoptan vazgeçmiyor

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmişti

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47'lik Songül Karlı photoshopu bastı 20'lik genç kızları taş çıkarttı! Songül Karlı photoshoptan vazgeçmiyor

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

47'lik Songül Karlı photoshopu bastı 20'lik genç kızları taş çıkarttı! Songül Karlı photoshoptan vazgeçmiyor

Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu.

47'lik Songül Karlı photoshopu bastı 20'lik genç kızları taş çıkarttı! Songül Karlı photoshoptan vazgeçmiyor

47 yaşındaki türkücü Photoshop'u abartınca 20'lik genç kız oldu. Songül Karlı yeni paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü