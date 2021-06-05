47'lik Songül Karlı 'gram makyaj yok' dedi dilden dile düştü! Kim inanır makyajsız olduğuna alay konusu oldu

Dekolteli ve sutyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı bu kez sosyal medyanın alaya konusu oldu. Kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren ve Ajda Pekkan'a benzetilen Songül Karlı, yaptığı paylaşımına 'gram makyaj yok' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Ancak bunu sa takipçileri yemedi. Takipçileri Songül Karlı ile fena dalga geçti. İşte Songül Karlı'nın makyajsız hali olarak paylaştığı fotoğrafına yapılan yorumlar...

05.06.2021 15:27 - Son Güncelleme: 05.06.2021 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





