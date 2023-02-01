46 yaşındaki Zuhal Topal mayolu pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Kumsalda öyle pozlar verdi ki! Beyaz bikinisinden sonra...
Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınan Zuhal Topal, oyunculuğun yanı sıra çeşitli programların sunuculuğunu da üstlendi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ailesi ile birlikte tatil için Maldivler'e giden Topal, önceki gün beyaz bikinili pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sunucu, bugün ise siyah mayosu ile kumsalda verdiği pozları Instagram'da yayınladı ve bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Zuhal Topal'ın sosyal medyayı ikiye bölen pozları...
01.02.2023 18:30 - Son Güncelleme: 01.02.2023 18:30
Televizyona ilk adımını 1994 yılında Palavra Aşklar adlı dizi ile atan Zuhal Topal, Sihirli Annem'de canlandırdığı Suzan rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Zuhal Topal'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.