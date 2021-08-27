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Haberler Magazin 45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü türkücü Zara, Antalya konserinden karelerini Instagram sayfasında yayınladı. Konserine gelen hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı, Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla ise takipçilerini mest etti. Zara, sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Zara'nın sosyal medyaya damga vuran o pozları...

27.08.2021 18:21 - Son Güncelleme: 27.08.2021 18:21
45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Ünlü şarkıcı Zara, geçen günlerde Antalya'da sahne aldı. Konserine gelen hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı, hem coştu hem coşturdu.

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45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Ünlü şarkıcı, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarından tam not aldı.

45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Sahne için derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi.

45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Zara, sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı.

45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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