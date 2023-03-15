45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi
45 yaşındaki ünlü oyuncu Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde evlilik teklifi aldı... 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başlayan, başından 2 evlilik teklifi geçen Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde, sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Çiftin soyadlarının aynı olması şaşırtırken, o anlar kameralara böyle yansıdı.
15.03.2023 09:33 - Son Güncelleme: 15.03.2023 09:33