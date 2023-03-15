Vav TV İzle
Haberler Magazin 45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi

45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi

45 yaşındaki ünlü oyuncu Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde evlilik teklifi aldı... 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başlayan, başından 2 evlilik teklifi geçen Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde, sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Çiftin soyadlarının aynı olması şaşırtırken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

15.03.2023 09:33 - Son Güncelleme: 15.03.2023 09:33
45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi

Arzu Yanardağ "Hayatımız Roman" filminin setinde evlenme teklifi aldı. İşte o anlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi

Yanardağ aynı filmde rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan teklifi aldı.

45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi

Çok duygulanan güzel oyuncu teklifi kabul etti. Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti.

45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi

Uğurcan Yanardağ'ın asıl mesleğinin ise boksör olduğu öğrenildi.

45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi

"EVET" DEDİ

Evlilik teklifi aldığı andan bir kare sosyal medya hesabından yayınlayan Yanardağ, şunları yazdı:

SON DAKİKA