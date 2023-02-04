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Haberler Magazin 4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver son olarak üç ayrı firmayla yaptığı reklam anlaşmasıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi Berkin Gökbudak'a poz veren Enver'in paylaşımını gören hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kocanız ne güzel izlemiş sizi" derken bir başkası "Hamilelik bir kadına bu kadar yakışırdı" yorumunda bulundu. İşte 4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan pozları...

takvim.com.tr
04.02.2023 01:44 - Son Güncelleme: 04.02.2023 01:44
4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteriyle adını duyuran Aslı Enver, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

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4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Enver, 2012-2015 yılları arasında meslektaşı Birkan Sokullu ile evli kaldı.

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

Enver, geçen aylarda ise bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak'la sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Enver'in nikahından kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı.

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

"Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver, kısa bir süre sonra açıklamada bulunarak iddiaları doğruladı.

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