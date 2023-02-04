4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver son olarak üç ayrı firmayla yaptığı reklam anlaşmasıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi Berkin Gökbudak'a poz veren Enver'in paylaşımını gören hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kocanız ne güzel izlemiş sizi" derken bir başkası "Hamilelik bir kadına bu kadar yakışırdı" yorumunda bulundu. İşte 4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan pozları...
04.02.2023 01:44 - Son Güncelleme: 04.02.2023 01:44
2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteriyle adını duyuran Aslı Enver, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.
Enver, geçen aylarda ise bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak'la sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.
"Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver, kısa bir süre sonra açıklamada bulunarak iddiaları doğruladı.