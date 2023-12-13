4,5 aylık hamile Eda Ece hormonlarının gazına geldi Aslı Enver'e bir anda fena yükseldi "Yeni Seda Sayan ve Safiye Soyman hayırlı olsun"

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece önceki gün yeni paylaşım yaparak imaj değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Bir reklam projesinde yer alan Ece önceki gün yeni bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın altına yorum yapanlardan biri de Aslı Enver'di. Enver'in paylaşımını gören Ece bakın ne yaptı verdi.