Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in 4 katlı lüks villasına bakın: Saray yavrusundan hallice! İşte Fahriye Evcen’le aşk yuvası...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında evlendiği eşi Fahriye Evcen'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Mutlu evliliğin sırrını açıklayan Evcen'in "Sevgiyle yola devam edin" ifadelerini kullandı. Evcen'in açıklamalarının ardından çok konuşulan ünlü çiftin hayatları da merak konusu oldu. Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan çiftin 4 katlı havuzlu villalarını görenle ise hayran kaldı. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 6 yıllık aşk yuvası...
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen'le dünyaevine girdi.
Aile hayatıyla örnek gösterilen ünlü isimlerden Fahriye Evcen ise mutlu bir evlilik sürdürdüğü Burak Özçivit ile olan ilişkisini anlattı.
MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI
Mutlu evliliğin sırrını veren Evcen, "Mutlu evliliğin sırrı; sevgiyle yola devam etmeye niyetli olmak, hepsi bu" dedi.