Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in 4 katlı lüks villasına bakın: Saray yavrusundan hallice! İşte Fahriye Evcen’le aşk yuvası...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında evlendiği eşi Fahriye Evcen'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Mutlu evliliğin sırrını açıklayan Evcen'in "Sevgiyle yola devam edin" ifadelerini kullandı. Evcen'in açıklamalarının ardından çok konuşulan ünlü çiftin hayatları da merak konusu oldu. Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan çiftin 4 katlı havuzlu villalarını görenle ise hayran kaldı. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 6 yıllık aşk yuvası...