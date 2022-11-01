44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğba Özay, yaptığı son paylaşımlarla Instagram'a damga vurdu. Denizde saçları savurduğu anları yayınlayan Özay, daha sonra bikinisiyle ağaca tırmanarak verdiği pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlara ilgi gösterirken Özay'ın "Vahşi olmak için doğmuş" sözleri dikkat çekti. İşte Tuğba Özay'ın o paylaşımları...
01.11.2022 18:39 - Son Güncelleme: 01.11.2022 18:39
Mankenliğe 1994'te başlayan Tuğba Özay, 1995 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi.