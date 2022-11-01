Vav TV İzle
Haberler Magazin 44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...

44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğba Özay, yaptığı son paylaşımlarla Instagram'a damga vurdu. Denizde saçları savurduğu anları yayınlayan Özay, daha sonra bikinisiyle ağaca tırmanarak verdiği pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlara ilgi gösterirken Özay'ın "Vahşi olmak için doğmuş" sözleri dikkat çekti. İşte Tuğba Özay'ın o paylaşımları...

01.11.2022 18:39 - Son Güncelleme: 01.11.2022 18:39
44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...

Mankenliğe 1994'te başlayan Tuğba Özay, 1995 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...

Aynı yıl Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilen ve en iyi vücutlu model ödülünü alan Özay, mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...

Son olarak şarkıcılığa soyunan Özay, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...

Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Özay, art arda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

44’lük Tuğba Özay bikinisiyle ağaca tırmanıp öyle bir poz verdi ki! “Vahşi olmak için doğmuş” Denizdeki hallerine yorum yağdı...

Ünlü şarkıcı, ilk olarak denizde saçlarını savurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

SON DAKİKA