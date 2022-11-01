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44 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken poz! Göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Gören bir daha baktı

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği bir pozu yayınladı. Kısa sürede gündem olan 44 yaşındaki oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu. Fit hali de dikkatlerden kaçmayan Tugay'ın paylaşımı, Instagram'da hızla yayılırken ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

01.11.2022 21:27 - Son Güncelleme: 01.11.2022 21:27
44 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken poz! Göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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44 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken poz! Göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu, vücudunu saran mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

44 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken poz! Göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Gören bir daha baktı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

44 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken poz! Göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Gören bir daha baktı

Büyük ilgi gören fotoğraf, böylelikle yüzlerce yorum alarak sosyal medyaya damga vurdu.

44 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken poz! Göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Gören bir daha baktı

44 yaşındaki oyuncunun fit hali de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

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