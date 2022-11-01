44 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken poz! Göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Gören bir daha baktı
Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği bir pozu yayınladı. Kısa sürede gündem olan 44 yaşındaki oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu. Fit hali de dikkatlerden kaçmayan Tugay'ın paylaşımı, Instagram'da hızla yayılırken ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
01.11.2022 21:27 - Son Güncelleme: 01.11.2022 21:27
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.