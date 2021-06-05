41'lik Melike Öcalan siyah straplez bikinisiyle yıllara meydan okudu! Zaman onu teğet geçmiş
Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza atan Melike Öcalan ardından ekranlardan elini eteğini çekmişti. İstanbul - Bodrum arasında mekik dokuyan başarılı sunucu Melike Öcalan, önceki gün otelin önünden denize girdi. Öcalan, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerinde topladı.
05.06.2021 11:45
- Son Güncelleme: 05.06.2021 11:45
Sunucu Melike Öcalan, soluğu Bodrum'da aldı.
Sıcak havanın tadını çıkaran 41 yaşındaki Öcalan, denize girerken objektiflere yansıdı.
Güzelliği ve fit haliyle plajda dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, "Bir seneden fazladır evlerden dışarı çıkmıyoruz. İnşallah bir an önce bu illet biter de eski yaşantımıza geri döneriz" dedi.
Ünlü sunucu, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen 2. Sayfa" programında, bir dönem partneri olan Vatan Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlatmıştı.
Melike Öcalan, "Onunla ilgili güzel anılarımı anlatabilirim. Bu hayattan ayrıldığında herkesin onu ne kadar sevdiğini gördük. Öyle hatırlamak istiyoruz" dedi.