Mahmut Tuncer'in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Mahmut Tuncer'in eşi...
Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Mahmut Tuncer uzun bir aradan sonra ekranlarda izleyicilerle buluştu. 'Asla İbo Show'a çıkmam' diyen Mahmut Tuncer inadını kırdı ve sonunda İbo Show'a konuk oluyor. Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak yaşayan eşini görenler şaştı kaldı. İşte başta Mahmut Tuncer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Star Tv'nin sevilerek izlenen programı İbo Show'a her hafta birbirinden değerli sanatçılar konuk oluyor. Bu haftanın konukları arasında ünlü sanatçı Mahmut Tuncer bulunuyor. Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Karakeçililer'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu.
Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.
1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır. Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.
Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk sahibidir. İşte başta Mahmut Tuncer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.