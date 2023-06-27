Vav TV İzle
Haberler Magazin 41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...

41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...

Geçen sene nikah masasına oturduğu Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Tatil sezonunu açan 41 yaşındaki oyuncu, en doğal haliyle verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında yayınladı. İşte Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
27.06.2023 16:29 - Son Güncelleme: 27.06.2023 16:29
41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Gökçe Bahadır, geçen sene müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...

Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...

Tatil sezonunu açan 41 yaşındaki oyuncu, en doğal haliyle verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında yayınladı.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...

Yakın çekim paylaşımda bulunan Bahadır, kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...

İşte Gökçe Bahadır'ın tatil pozu başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

SON DAKİKA