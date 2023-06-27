41 yaşındaki Gökçe Bahadır’dan bikinili yaz pozu! Sosyal medyaya damga vurdu! Sezonu açan Gökçe Bahadır en cesur haliyle...
Geçen sene nikah masasına oturduğu Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Tatil sezonunu açan 41 yaşındaki oyuncu, en doğal haliyle verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında yayınladı. İşte Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...
27.06.2023 16:29 - Son Güncelleme: 27.06.2023 16:29
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Gökçe Bahadır, geçen sene müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girdi.
Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.