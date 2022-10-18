40 yıllık fark! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın’ı gören tanımakta zorlandı! “Bugün diğer günlerden biraz daha ağır” diyerek acısını paylaştı
Kadrosunda Berker Güven, Veda Yurtsever, Özgü Kaya gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, annesi ve kardeşiyle yıllar önce verdiği bir pozu Instagram hesabında duygusal bir notla yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan Aydın, bir sonraki karede yıllar içindeki değişimine dikkat çekti. İşte İclal Aydın'ın o paylaşımı...
18.10.2022 23:38 - Son Güncelleme: 18.10.2022 23:38
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, bu akşam izleyici ile buluşurken yapımda Nesrin karakterini canlandıran oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.