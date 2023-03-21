40 yaşını kutlayan Selin Demiratar’ın son hali inanılmaz! Hadise’nin paylaşımında ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi...
Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolünü üstlendiği Acı Hayat dizisinde Nermin karakterini canlandıran Selin Demiratar, kadrosunda Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı'daki İdil rolüyle hafızalara kazındı. Evlendikten sonra magazin dünyasından uzaklaşan oyuncu, yıllar sonra şarkıcı Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu. Hadise, yakın dostu Selin Demiratar'ın 40'ıncı yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Selin Demiratar'ın son hali...
21.03.2023 22:09 - Son Güncelleme: 21.03.2023 22:09
20 Mart 1983 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Selin Demiratar, 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı.
1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü olan Selin Demiratar, kadrosunda Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı'daki İdil rolüyle hafızalara kazındı.
Evlendikten sonra magazin dünyasından uzaklaşan oyuncu, yıllar sonra şarkıcı Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu.
Hadise, yakın dostu Selin Demiratar'ın 40'ıncı yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
İşte Selin Demiratar başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...