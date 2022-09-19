40 yaşındaki Nesrin Cavadzade’den olay pozlar! Ortalık yıkıldı! Hem leopar desenli mayosuyla hem de gece yarısı kumsal paylaşımıyla...
40 yaşındaki Nesrin Cavadzade'den olay pozlar! Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Nesrin Cavadzade, evlilik teklifi aldığı meslektaşı Gökhan Alkan ile ayrıldıktan sonra eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Ancak ünlü oyuncu, jet hızıyla iddiaları yalanlamıştı. Attığı her adımla dikkat çeken Cavadzade, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. İlk olarak leopar desenli mayosuyla şezlong pozlarını yayınlayan oyuncu, ardından gece yarısı kumsalda ateş taktığı anlara ait bir kareye yayınladı. Oyuncu, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Nesrin Cavadzade'nin o pozları...
19.09.2022 18:30 - Son Güncelleme: 19.09.2022 18:59
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, evlilik yolunda giden büyük aşklarını sürpriz bir şekilde sonlandırma kararı aldı.
Bunun ardından Nesrin Cavadzade'nin adı Üç Kuruş'taki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karıştı.