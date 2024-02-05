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40 yaşındaki Naz Elmas'tan bikinili pozlar "Sanki hiç yaşlanmıyor" Naz Elmas'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Naz Elmas'tan, Instagram'da bikinili pozlar... Haziran Gecesi, Doktorlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Filinta, Kördüğüm gibi çok sevilen dizilerde rol alan 40 yaşındaki Naz Elmaz uzun bir süredir ortalarda görünmüyor. Ekranlardan uzak kalan Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Elmas, o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 14:51 Güncelleme 05 Şubat 2024, 14:51
40 yaşındaki Naz Elmas’tan bikinili pozlar Sanki hiç yaşlanmıyor Naz Elmas’ın son halini görenler gözlerine inanamadı 1

Bir döneme damga vuran Haziran Gecesi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

40 yaşındaki Naz Elmas’tan bikinili pozlar Sanki hiç yaşlanmıyor Naz Elmas’ın son halini görenler gözlerine inanamadı 2

Oyuncuları arasında Havin karakterine Naz Elmas da yer alıyordu. Güzelliği ile dikkat çeken Elmas'ın son halini görenler çok şaşırıyor.

40 yaşındaki Naz Elmas’tan bikinili pozlar Sanki hiç yaşlanmıyor Naz Elmas’ın son halini görenler gözlerine inanamadı 3

Doktorlar, Haziran Gecesi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Naz Elmas son haliyle sık sık gündem oluyor. Oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekiyor.

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