40 yaşındaki Naz Elmas'tan bikinili pozlar "Sanki hiç yaşlanmıyor" Naz Elmas'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Naz Elmas'tan, Instagram'da bikinili pozlar... Haziran Gecesi, Doktorlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Filinta, Kördüğüm gibi çok sevilen dizilerde rol alan 40 yaşındaki Naz Elmaz uzun bir süredir ortalarda görünmüyor. Ekranlardan uzak kalan Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Elmas, o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.