4 yılı devirdiler! Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakın kim! Meğer Bir Küçük Gün Işığı ve Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...
Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Melis Minkari, Celil Nalçakan ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimleri bir araya getiren ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'da Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Şengül ve Gönül karakterinin paylaşamadığı Orhan rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. 52 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Mete'nin Bir Küçük Gün Işığı ve Kuruluş Osman'ın yıldızıyla 4 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cüneyt Mete'nin kendisi gibi çok ünlü olan oyuncu eşi kimmiş...
18.03.2023 01:49 - Son Güncelleme: 18.03.2023 01:52
Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Mete'nin Bir Küçük Gün Işığı ve Kuruluş Osman'ın yıldızıyla 4 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.