SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

4 yıl önce evlendi! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı

Aslen Ankaralı olan Arif Onur Saylak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Tuba Büyüküstün ile evli olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Onur Saylak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Onur Saylak'ın 4 yıl önce evlendiği eşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 16:45 Güncelleme 02 Şubat 2024, 16:45
4 yıl önce evlendi! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı 1

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlikte yapan Onur Saylak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

4 yıl önce evlendi! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı 2

ONUR SAYLAK KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Arif Onur Saylak, 12 Mayıs 1977'de dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde denedi.

4 yıl önce evlendi! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı 3

Üniversite senelerinde tiyatro kulübüne katılan Onur Saylak, amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Daha sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

SON DAKİKA