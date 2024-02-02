4 yıl önce evlendi! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı

Aslen Ankaralı olan Arif Onur Saylak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Tuba Büyüküstün ile evli olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Onur Saylak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Onur Saylak'ın 4 yıl önce evlendiği eşi kimmiş...