4 yıl önce Barış Arduç’la evlenmişi! Lohusa’nın yıldızı Gupse Özay’dan itiraflar peş peşe! “Barış ben doğum yaptığımda...” Minik kızı ilgi odağı oldu

Şimdilerde Lohusa filmiyle gündemde olan Gupse Özay , özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunarak Barış Arduç 'un babalığı hakkında konuştu. Hello dergisine röportaj veren Gupse Özay, 1.5 yaşındaki kızı Jan Asya'yı, eşi Barış Arduç'u ve anneliği anlattı.

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Özay, şu ifadeleri kullandı: "Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum. Herkes Barış'ın filmdeki kocam olmasını istiyor ama maalesef değil.