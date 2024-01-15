4 yıl önce Barış Arduç’la evlenmişi! Lohusa’nın yıldızı Gupse Özay’dan itiraflar peş peşe! “Barış ben doğum yaptığımda...” Minik kızı ilgi odağı oldu

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 2020 yılında dünyaevine girdi. 9 Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettirdi. Şimdilerde Lohusa filmiyle gündemde olan Gupse Özay, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunarak Barış Arduç'un babalığı hakkında konuştu. Çiftin minik kızları Jan Asya ise ilgi odağı oldu.
Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 9 Eylül 2022 tarihinde Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.
Şimdilerde Lohusa filmiyle gündemde olan Gupse Özay, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunarak Barış Arduç'un babalığı hakkında konuştu. Hello dergisine röportaj veren Gupse Özay, 1.5 yaşındaki kızı Jan Asya'yı, eşi Barış Arduç'u ve anneliği anlattı.
Özay, şu ifadeleri kullandı: "Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum. Herkes Barış'ın filmdeki kocam olmasını istiyor ama maalesef değil.