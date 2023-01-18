4 yıl evli kalmışlar! Ecem Erkek'in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...
Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Özgür Aydın gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Füsun karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ecem Erkek'in 4 yıl evli kaldığı ünlü oyuncunun kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan ikilinin aynı dizide de rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kimmiş...
18.01.2023 21:15 - Son Güncelleme: 18.01.2023 21:15
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, son olarak Güzel Günler dizisinde yer aldı.
Ünlü oyuncunun aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ecem Erkek'in 4 yıl evli kaldığı ünlü oyuncunun kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.