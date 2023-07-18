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4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35'lik oyuncu çat diye eridi! "Saat 13.00 ve 17.00'da..."

Survivor ile tanınan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, bir röportajında pandemi döneminde aldığı kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklamıştı. Son zamanlarda paylaşımlarıyla dikkat çeken Oflaz'ın geçtiğimiz yıllarda açıkladığı zayıflama sırrı yeniden gündeme geldi. İşte Merve Oflaz'ın 4 kilo verme garantili diyeti...

takvim.com.tr
18.07.2023 13:12 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:17
4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35’lik oyuncu 2 yöntemle çat diye kilo verdi! Saat 13.00...

Pandemi döneminde kilo alan Merve Oflaz, kilo verme sırrını açıklamıştı. Sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çeken ünlü oyuncunun kilo verme yöntemleri yeniden gündeme geldi. İşte Merve Oflaz'ın 4 kilo verdiren diyeti...

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4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35’lik oyuncu 2 yöntemle çat diye kilo verdi! Saat 13.00...

Ünlü oyuncu pandemi döneminde aldığı kiloları nasıl verdiğini şu ifadelerle açıklamıştı;

4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35’lik oyuncu 2 yöntemle çat diye kilo verdi! Saat 13.00...

"Kış boyu kendimi sıkıntıdan yemeğe vermiştim. Sporu tamamen bırakmasam da spor yapmak için motive olamadım."

4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35’lik oyuncu 2 yöntemle çat diye kilo verdi! Saat 13.00...

"Sonuç olarak 4 kilo kadar aldım. Fakat yeniden forma girmek adına antrenmanlara başladım ve kendime özel bir diyet programı hazırladım."

4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35’lik oyuncu 2 yöntemle çat diye kilo verdi! Saat 13.00...

"Beslenirken denge son derece önemli benim için."

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