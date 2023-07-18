4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35'lik oyuncu çat diye eridi! "Saat 13.00 ve 17.00'da..."
Survivor ile tanınan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, bir röportajında pandemi döneminde aldığı kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklamıştı. Son zamanlarda paylaşımlarıyla dikkat çeken Oflaz'ın geçtiğimiz yıllarda açıkladığı zayıflama sırrı yeniden gündeme geldi. İşte Merve Oflaz'ın 4 kilo verme garantili diyeti...
18.07.2023 13:12 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:17
Pandemi döneminde kilo alan Merve Oflaz, kilo verme sırrını açıklamıştı. Sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çeken ünlü oyuncunun kilo verme yöntemleri yeniden gündeme geldi. İşte Merve Oflaz'ın 4 kilo verdiren diyeti...