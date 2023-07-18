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Haberler Magazin Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

2021'de evlendiği Tolga Akış'la Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı. Kısa süre önce de İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlayan Bastık şimdilerde Ali Can Ayyıldız'la aşk yaşıyor. Çiçeği burnunda çift önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Çiftin romantik anları kameralara böyle yansıdı.

18.07.2023 10:34 - Son Güncelleme: 18.07.2023 10:34
Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız’ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.

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Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız’ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

Evlilikleri kısa süren ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız’ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

Evlilikleri kısa süren ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız’ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

Bastık, ayrılık sonrası "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden evliliği sonlandırırken çok dramatize etmedik. Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız’ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Bastık, evinde düzenlediği partiye yakınlarını davet etmişti. Kutlamadan eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen popçunun yeni aşkı da doğum gününde ortaya çıkmıştı.

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