Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!
2021'de evlendiği Tolga Akış'la Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı. Kısa süre önce de İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlayan Bastık şimdilerde Ali Can Ayyıldız'la aşk yaşıyor. Çiçeği burnunda çift önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Çiftin romantik anları kameralara böyle yansıdı.
18.07.2023 10:34 - Son Güncelleme: 18.07.2023 10:34