Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi aşka geldi! Zeynep yeni aşkı Ali Can Ayyıldız’ın boynuna sarıldı öpmelere doyamadı!

Bastık, ayrılık sonrası "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden evliliği sonlandırırken çok dramatize etmedik. Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" açıklamasını yapmıştı.