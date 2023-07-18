4 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! 35'lik oyuncu 2 yöntemle çat diye eridi! "Saat 13.00..."
Survivor ile tanınan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, fit ve sağlıklı bir görünüm elde etmek için sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve düzenli egzersiz yapmaya önem veriyor. Ünlü oyuncu pandemi döneminde aldığı kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklamıştı. Son zamanlarda paylaşımlarıyla dikkat çeken Oflaz'ın geçtiğimiz yıllarda açıkladığı zayıflama sırrı yeniden gündeme geldi. İşte Merve Oflaz'ın 4 kilo verme garantili diyeti...
18.07.2023 10:16 - Son Güncelleme: 18.07.2023 10:20
Pandemi döneminde kilo alan Merve Oflaz, kilo verme sırrını açıklamıştı. Sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çeken ünlü oyuncunun kilo verme yöntemleri yeniden gündeme geldi. İşte Merve Oflaz'ın 4 kilo verdiren diyeti...