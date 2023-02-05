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Haberler Magazin 4 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Minik Miray’a ilk yorum Deniz Baysal’dan...

4 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Minik Miray’a ilk yorum Deniz Baysal’dan...

Deniz Baysal ile başrolü üstlendiği Teşkilat dizisinde Ömer karakterini canlandıran Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 4 ay önce baba olan ünlü oyuncu, kızı Miray ile keyifli anlarını Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda minik Miray yüzleri gülümsetirken ilk paylaşım Deniz Baysal'dan geldi. İşte Murat Yıldırım'ın sır gibi sakladığı kızı Miray ile keyifli anları...

takvim.com.tr
05.02.2023 22:45 - Son Güncelleme: 05.02.2023 22:45
4 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Minik Miray’a ilk yorum Deniz Baysal’dan...

Şimdilerde Teşkilat dizisinde Ömer karakterini canlandıran Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

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4 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Minik Miray’a ilk yorum Deniz Baysal’dan...

2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 4 ay önce baba olan ünlü oyuncu, kızı Miray ile keyifli anlarını Instagram sayfasında yayınladı.

4 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Minik Miray’a ilk yorum Deniz Baysal’dan...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda Instagram kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.

4 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Minik Miray’a ilk yorum Deniz Baysal’dan...

İLK YORUM DENİZ BAYSAL'DAN!
Kısa sürede gündem olan paylaşımda minik Miray yüzleri gülümsetirken ilk paylaşım Deniz Baysal'dan geldi.

4 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Minik Miray’a ilk yorum Deniz Baysal’dan...

Baysal, kalp ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde "Oyyyy kuzum Miroş" yorumunda bulunarak paylaşımı beğendiğini dile getirdi.

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