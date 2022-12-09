39’luk Selin Demiratar son haliyle şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerine bakın! Adanalı'nın İdil'i, Acı Hayat’ın Nermin’iydi...
Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle başrolü paylaştığı Adanalı dizisinde İdil karakterini canlandıran Selin Demiratar, yıllar sonra gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile partner olduğu Acı Hayat'taki Nermin rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun son halini gören bir daha baktı. Öte yandan Demiratar, son haliyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Lise Defteri, Koçum Benim ve Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan Selin Demiratar'ın sosyal medyayı sallayan son hali...
09.12.2022 18:14 - Son Güncelleme: 09.12.2022 18:14
Adanalı, Acı Hayat Lise Defteri, Koçum Benim ve Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan Selin Demiratar, yıllar sonra gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile partner olduğu Acı Hayat'taki Nermin rolüyle hafızalara kazınan oyuncuyu bir kısım sosyal medya kullanıcısı tanıyamazken bir kısmı "Hiç değişmemiş, yıllara meydan okuyor" yorumunda bulundu.