39 yaşında anne olmuştu! Aslı Enver ve minik kızı Elay'ın son haline bakın! Deniz keyfi yaptığı anlar büyük ilgi topladı! "Boncuk gözlü..."

Geçtiğimiz yıl Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ve kısa süre sonra Elay adını verdikleri kızlarına kavuşan Aslı Enver, annelik keyfini doyasıya yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak minik kızıyla deniz keyfi yaptığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.