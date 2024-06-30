39 yaşında anne olmuştu! Aslı Enver ve minik kızı Elay'ın son haline bakın! Deniz keyfi yaptığı anlar büyük ilgi topladı! "Boncuk gözlü..."

Geçtiğimiz yıl Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ve kısa süre sonra Elay adını verdikleri kızlarına kavuşan Aslı Enver, annelik keyfini doyasıya yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak minik kızıyla deniz keyfi yaptığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden geçtiğimiz yıl Elay adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti.
Elay ile Paylaşımlar Merakla Bekleniyordu
Aslı Enver hayranları, güzel oyuncunun kızıyla olan paylaşımlarını heyecanla bekliyordu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Enver, takipçilerini kırmayarak minik kızıyla deniz keyfi yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.
"Maşallah" Yorumları Yağdı
Fotoğraflarda, Aslı Enver'in kızı Elay ile olan samimi ve sevgi dolu halleri dikkat çekiyor.