37 yaşında saat satıyor! Ronaldo’yla aynı takımdaydı! Sakatlandı futbolu bıraktı! İşte son hali...

Manchester United takımında yer alan Ramon Calliste, yaşadığı sakatlık sonrası futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. 1985 doğumlu başarılı futbolcu son olarak 2009 yılında Cambridge City takımında yer almıştı. Sakatlanmasının ardından yeni işiyle gündeme gelen 37 yaşındaki Calliste bakın şimdi ne yapıyor! İşte Ramon Calliste'nin son hali...