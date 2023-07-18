362 milyon dolarlık süper yat Türkiye’ye demir attı! Türk hamamından kış bahçesine içinde yok yok! İşte 100 metre uzunluğundaki o gemi...
6.5 milyar dolarlık servetiyle tanınan ünlü girişimci Patrick Dovigi, sahibi olduğu 362 milyon dolarlık süper yatla Bodrum'a demir attı. İçinde sinema salonu, helikopter pisti, Türk hamamı ve kış bahçesi bulunan gemi satış işlemi sırasında dünya basınında kendine geniş bir yer bulmuştu. İşte 100 metre uzunluğundaki o gemi...
18.07.2023 12:15 - Son Güncelleme: 18.07.2023 12:15
Günaydın'da yer alan habere göre; Dünyanın konuştuğu 362 milyon dolarlık süper yatın sahibi Patrick Dovigi, tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Bodrum'a demir attı.
Teknenin yeni sahibi olan Patrick Dovigi'nin 100 metre uzunluğundaki gemisinde devasa bir sinema salonu, helikopter pisti, Türk hamamı ve kış bahçesi bulunuyor.