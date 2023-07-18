Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...
Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, önceki günlerde transparan elbisesi ile sahne almış ve konser kostümü uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. İmirzalıoğlu hakkındaki bir gerçeğe oldukça şaşırtan Akalın'ın "Sinem nasıl becerdin bunu" sözleri dikkat çekti. İşte Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Akalın'ın o açıklaması...
18.07.2023 13:01 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:01
Mankenlikle başlayan kariyerine şarkıcılığı da ekleyen Demet Akalın, 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline geldi.