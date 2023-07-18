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Haberler Magazin Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...

Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...

Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, önceki günlerde transparan elbisesi ile sahne almış ve konser kostümü uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. İmirzalıoğlu hakkındaki bir gerçeğe oldukça şaşırtan Akalın'ın "Sinem nasıl becerdin bunu" sözleri dikkat çekti. İşte Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Akalın'ın o açıklaması...

takvim.com.tr
18.07.2023 13:01 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:01
Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...

Mankenlikle başlayan kariyerine şarkıcılığı da ekleyen Demet Akalın, 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

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Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Akalın, son dönemlerde ise açıklamalarıyla magazin manşetlerini bolca süsledi.

Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...

Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren Akalın, son olarak da transparan sahne kostümü ile gündeme geldi ve uzun süre konuşuldu.

Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...

Akalın, "Nereden buldu bu kıyafeti, çok mu aramış?" tepkisine "Çok aramadım vallahi! Beyonce'nin son turnesinde giydiği kıyafetlerden birini çorladım. Tolga Çam'a nasıl bir şey istediğimi anlattım, hazırladı" dedi.

Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili o gerçeği duyunca şaşıp kaldı! “Çok garibime gitti” Gözler Sinem Kobal’a çevrildi...

Akalın şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

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