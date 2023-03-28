RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 35’lik Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Son halini gören tanımakta zorlandı! Survivor Sabriye...

35’lik Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Son halini gören tanımakta zorlandı! Survivor Sabriye...

35'lik Sabriye Şengül'ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan milli sporcu Sabriye Şengül, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem olmuştu. Yarışma sonrası birçok estetik operasyon geçiren ve tarzını tamamen değiştiren Şengül, son haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şengül'ün paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Sabriye Şengül'ün son hali...

takvim.com.tr
28.03.2023 18:15 - Son Güncelleme: 28.03.2023 18:49
35’lik Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Son halini gören tanımakta zorlandı! Survivor Sabriye...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli sporcu Sabriye Şengül, yıllar içindeki değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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35’lik Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Son halini gören tanımakta zorlandı! Survivor Sabriye...

Yarışma sonrası birçok estetik operasyon geçiren ve tarzını tamamen değiştiren Şengül, son haliyle bir kez daha adından söz ettirdi.

35’lik Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Son halini gören tanımakta zorlandı! Survivor Sabriye...

Sosyal medyayı aktif kullanan Şengül'ün paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

35’lik Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Son halini gören tanımakta zorlandı! Survivor Sabriye...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Tanıyamadım" derken bir başkası "Çok güzel görünüyorsun" ifadelerini kullandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Şengül'ün doğal halinin daha güzel olduğunu savundu.

35’lik Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi sosyal medyanın gündeminde! Son halini gören tanımakta zorlandı! Survivor Sabriye...

İşte başta Sabriye Şengül olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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