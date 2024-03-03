33 yıl dile kolay! Müslüm Gürses ile Muhterem Nur’un gazinoda başlayan destansı aşkı! “Aklıma onun mutfakta yanıma sokuluşları geliyor”

'Affet', 'Nilüfer', 'Yıllar Utansın' ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Müslüm Gürses, aramızdan ayrılışının 11. yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı. "Arabeskin Babası" ve "Müslüm Baba" olarak tanınan merhum sanatçının hayatı da araştırılmaya başlandı. Gürses'in özellikle 2020'de vefat eden eşi Muhterem Nur ile dillere destan aşkı merak edildi. Peki Müslüm Gürses, Muhterem Nur ile nasıl tanıştı? 33 yıla neler sığdırdı? İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un gazinoda başlayan destansı aşkı...