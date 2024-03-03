33 yıl dile kolay! Müslüm Gürses ile Muhterem Nur’un gazinoda başlayan destansı aşkı! “Aklıma onun mutfakta yanıma sokuluşları geliyor”

'Affet', 'Nilüfer', 'Yıllar Utansın' ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Müslüm Gürses, aramızdan ayrılışının 11. yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı. "Arabeskin Babası" ve "Müslüm Baba" olarak tanınan merhum sanatçının hayatı da araştırılmaya başlandı. Gürses'in özellikle 2020'de vefat eden eşi Muhterem Nur ile dillere destan aşkı merak edildi. Peki Müslüm Gürses, Muhterem Nur ile nasıl tanıştı? 33 yıla neler sığdırdı? İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un gazinoda başlayan destansı aşkı...
Arabeskin Babası" ve "Müslüm Baba" olarak tanınan Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dört ay yoğun bakımda kalan ve solunum cihazına bağlanan Gürses, 3 Mart 2013'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?
Aramızdan ayrılışının 11. yıldönümünde sevenleri tarafından anılan merhum sanatçı Gürses'in hayatı da bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı.
33 YILLIK DESTANSI AŞK!
Gürses'in özellikle 2020'de vefat eden eşi Muhterem Nur ile dillere destan aşkı merak edildi. Peki Müslüm Gürses, Muhterem Nur ile nasıl tanıştı? 33 yıla neler sığdırdı?
İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un gazinoda başlayan destansı aşkı...