33 değil sanki 20 yaşında! Leyla Lydia Tuğutlu'nun kaymak gibi cildinin sırrı belli oldu! Her gece 7-9 saat...

Ülkemizin güzelliğiyle büyüleyen isimlerinden biri olan Leyla Lydia Tuğutlu, başarılı kariyerinin yanı sıra doğal güzelliği ve kendine özgü tarzıyla da dikkat çekiyor. Pürüzsüz ve kusursuz bir cilde sahip olmasıyla tanınan Tuğutlu'nun cam gibi cildinin sırrı da nihayet gün yüzüne çıktı. Özenle uyguladığı cilt bakım rutini ve doğal ürünleri tercih etmesi sayesinde Leyla Lydia Tuğutlu'nun cildi her zaman parlak ve sağlıklı görünüyor. Peki, ünlü oyuncunun cilt bakımında hangi yöntemleri tercih ettiğini merak ediyor musunuz? İşte, Leyla Lydia Tuğutlu'nun doğal güzellik ipuçları ve cilt bakım sırları..