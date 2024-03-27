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32 yıl önce turnede tanıştılar! Bir Sevdadır’ın Boncuk’u Seray Gözler’in eşi bakın kim çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş...

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Doğukan Polat, Sinan Tuzcu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Sevdadır dizisinde Boncuk karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Benim Güzel Ailem, Güzel Günler, Hayat Şarkısı, Süper Baba gibi dizilerde rol alan Gözler'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seray Gözler'in 1992 senesinde çıktığı tiyatro turnesi sırasında Diyarbakır'da tanıştığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 16:35 Güncelleme 27 Mart 2024, 16:35
32 yıl önce turnede tanıştılar! Bir Sevdadır’ın Boncuk’u Seray Gözler’in eşi bakın kim çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş... 1

Bir Sevdadır dizisinde canlandırdığı Boncuk karakteriyle izleyici karşısına çıkan Seray Gözler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

32 yıl önce turnede tanıştılar! Bir Sevdadır’ın Boncuk’u Seray Gözler’in eşi bakın kim çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş... 2

Benim Güzel Ailem, Güzel Günler, Hayat Şarkısı, Süper Baba gibi dizilerde rol alan Gözler'in özellikle aşk hayatı merak edildi.

32 yıl önce turnede tanıştılar! Bir Sevdadır’ın Boncuk’u Seray Gözler’in eşi bakın kim çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş... 3

Ünlü oyuncunun sevenleri, "Seray Gözler evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Gözler'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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