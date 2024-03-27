32 yıl önce turnede tanıştılar! Bir Sevdadır’ın Boncuk’u Seray Gözler’in eşi bakın kim çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş...

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Doğukan Polat, Sinan Tuzcu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Sevdadır dizisinde Boncuk karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Benim Güzel Ailem, Güzel Günler, Hayat Şarkısı, Süper Baba gibi dizilerde rol alan Gözler'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seray Gözler'in 1992 senesinde çıktığı tiyatro turnesi sırasında Diyarbakır'da tanıştığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı.