3 yıl evli kalmışlardı! Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik’ten dikkat çeken açıklama “Yoluma nasıl devam edebildiğime bakıyorum...”
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri hafızalara kazınan Gamze Özçelik, hem kariyeri hem özel hayatıyla bir dönem sık sık gündem olmuştu. Özellikle 3 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş ile yaşadığı aşkla konuşulan Özçelik, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Oyunculuğu bırakarak kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Özçelik, yaptığı son paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte "Yoluma nasıl devam edebildiğime bakıyorum" diyen Gamze Özçelik'in o paylaşımı...
19.06.2023 11:47 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:47
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri hafızalara kazınan Gamze Özçelik, bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Gamze Özçelik, özellikle 3 yıl evli kaldığı oğlunun babası Uğur Pektaş ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.
Ünlü isim, Uğur Pektaş ile 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve Murathan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
2011'de Uğur Pektaş'tan boşanan Özçelik, son yıllarda yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettirmişti.